Como o futebol une ou separa

Enquanto vemos torcidas se unirem pela violência, torcemos por um time unido pela sobrevivência em uma caverna

Enquanto estamos vivendo dias de Copa da Rússia, onde os olhos de todo o mundo estão voltados para a competição de que seleção se sagrará a vencedora do torneio mais esperado no universo do futebol, vamos vendo acontecimentos que são respingos do esporte na nossa sociedade.



No último domingo, pouco antes da partida entre Santa Cruz e Remo, pela Série C do Campeonato Brasileiro, no estádio do Arruda, no centro do Recife, torcedores entraram em confronto a cerca de dois quilômetros de onde aconteceria o jogo, levando terror aos moradores da região. Três pessoas ficaram feridas - um deles com traumatismo craniano.



A questão mais grave é que, segundo investigação policial, tratava-se de um confronto esperado. Seria uma represália de um grupo de torcedores em função a outro ataque ocorrido anteriormente à torcida rival, em Belém (PA). Ainda que tivessem proibido a entrada da torcida paraense ao estádio, não conseguiram impedir o embate nas ruas.



Ainda de acordo com a polícia, o problema é a coligação de torcidas organizadas, que tem provocado atos de violência e vandalismo em várias praças no país.



Pois bem, nesta terça-feira comemoramos o desfecho de um drama que durava 18 dias. Em uma caverna da Tailândia, 12 crianças e seu técnico - unidos pelo futebol - ficaram presos após o local ter sido inundado. Após três dias de uma delicada operação que envolveu profissionais e orações de todo mundo são cerca de mil pessoas, entre tailandeses e estrangeiros, boa parte voluntariamente, os jovens corajosos dos Javalis Selvagens se saíram bem da operação.



As comemorações pelo resgate serão marcadas, no entanto, pela tristeza pela perda de um ex-mergulhador da Marinha tailandesa que morreu na sexta-feira durante uma missão de reabastecimento dentro da caverna.



Sei que a proposta da coligação das torcidas organizadas, em teoria, é positiva. Mas se na prática isso não está ocorrendo, tem que se coibir mais crimes dessa natureza. Esportes devem ser exemplo para coisas boas. Tenho certeza que o caso na Tailândia foi bem sucedido, sobretudo, porque os Javalis Selvagens eram um time. E toda "torcida" que estava unida por eles vestiu uma camisa só.



Se esse resgate foi feito na Tailândia, com tantas dificuldades e em maio a tantas adversidades, há muitos outros a serem feitos por aqui. E um deles é o da segurança. Há muito o que ser feito.