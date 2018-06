Cenário de filme de terror

Outro ataque semelhante aconteceu nos anos 1980. Um rapaz estava com amigas quando foi levado para o fundo do mar. Em seu boletim de óbito, a causa da morte foi afogamento. Na época, o vereador Josué Pinto fez um pronunciamento contundente, em que dizia que denunciava a existência de "um tubarão assassino em Piedade" (Lembrei de mais cenas dos filmes). Na ocasião, o político alertou para a subnotificação de casos - uma realidade.



Mas como costumam dizer, brasileiro tem memória curta. Não há quem não saiba da existência dos tubarões em Piedade. A causa? Seja a maior movimentação de embarcações na costa após a Segunda Guerra ou Porto de Suape, o que importa é que não precisamos de mais vítimas. Um amigo, ao brincar com o fato de eu ser recifense, me mostrou a foto que tirou em um museu australiano, onde mostra tubarões "observando" humanos com a legenda - Cuidado. Quem mata mais: tubarões os homens ou homens os tubarões? Quatro pessoas são mortas por ano contra 73 milhões de tubarões. Os números devem estar desatualizados, mas só quero lembrar que o peixe está em seu habitat e precisamos arrumar uma maneira de conviver com ele.

Cenários semelhantes já devem ter servido de locação para filmes trágicos/ de suspense ou de terror. Uma linda igrejinha bucólica datada do século 17 a beira mar de um oceano infestado de tubarões, que fazem várias vítimas. Porém, não se trata de produção de Hollywood. Falo do trecho de praia que fica em frente à Igreja de Nossa Senhora da Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, e que no último domingo foi palco para mais um ataque de tubarão a um jovem que se atreveu a entrar no mar, apesar dos inúmeros alertas por placas e do boca a boca.Na segunda, José Ernesto não resistiu à mordida que atingiu sua perna esquerda e parte de sua genitália e morreu, aos 18 anos de idade. Sua mãe, inconsolável como é de se esperar de uma jovem que vê o filho perder a vida, dava um conselho a todos: "Não entrem na água." O que me lembrou cenas dramáticas daquela série famosa de filmes do Steven Spielberg.Dos 65 incidentes envolvendo tubarões na costa pernambucana registrados em Pernambuco pelo Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões) desde 1992, doze aconteceram ali, neste trecho da praia de Piedade, que fica a alguns metros da casa de meus pais. Nunca fomos aproveitar a praia por ali. Passadas essas últimas ocorrências, lembrei disso e perguntei ao meu pai o porquê. E ele disse que, nos anos 1940, ficou famoso o caso de um padre atacado por tubarão que o tragou para o fundo do mar ali, em frente a tantos outros religiosos carmelitas. Desde então, o local, que costumava receber vários banhistas passou a ser banido para esse fim.