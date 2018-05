AS VEIAS ABERTAS DO BRASIL

A nova crise de escassez é o estopim de gargalos que se arrastam há muito tempo

No ano em que nasci (1971), o escritor uruguaio Eduardo Galeano escreveu um clássico "As

Veias Abertas da América Latina", onde detalhadamente descreve a exploração material,

natural e humana de nosso continente, por nossos conquistadores e invasores, e

posteriormente por nossos influenciadores do hemisfério norte.

Mais de 500 anos depois da colonização de exploração (vs. colonização de habitação de



países anglo-saxões, como EUA, Canadá, Austrália), e 50 anos após a publicação da obra-

mestre, cá estamos sofrendo ainda o impacto de diagnósticos, problemas e dilemas que se



repetem, de um país que não consegue se reerguer, reinventar e reposicionar no mundo VICA

(vulnerável, incerto, caótico, e ambíguo).

Temos um país naturalmente precioso, que tem entre as maiores reservas e produções de

matérias e elementos naturais, como petróleo, gás, metais preciosos, grãos, água, etc. mas

não conseguimos evoluir na cadeia produtiva e transformá-los em produtos e serviços de valor

agregado em escala. De quem é a culpa: das transnacionais espertas, dos oligopólios locais

interesseiros ou da falta de políticas públicas de incentivo à inovação para soluções brazucas?

Temos um país geograficamente vasto e continental, mas que nunca se atreveu (conforme o

Barão de Mauá sonhava) em unificá-lo de norte a sul e de leste a oeste (apenas como fizeram

todos os países europeus, a Rússia, Índia, China, Argentina, Chile, entre muitos outros).

Dependemos de uma malha rodoviária péssima, sem investimentos e manutenção (apesar dos

IPVAs, DUTs, CIDEs, etc que pagamos) e que onera e desperdiça em média 30% os fretes de

transporte. De quem é a culpa: dos cartéis rodoviários e grupos de poder do transporte

terrestre ou da simples falta de visão, planejamento e investimento?

Temos um país economicamente estagnado em um PIB de 1⁄3 de seu potencial,mas com mais

de 1⁄3 de PIB de carga tributária, que não retorna nem 1⁄3 do que deveria, pelo que arrecada. De

quem é a culpa: do estado inchado e ineficiente, das regras de distribuição desproporcional de

tributos pós-88, ou da falta de vontade política em resolver este e outros quesitos fiscais,

tributários e econômicos?

Temos também um país socialmente fantástico, diverso e alegre, que valoriza a família e os

amigos, positivo e otimista, pacífico e altruísta. Entretanto, nos perdemos em dicotomias e

brigas sem nexo (negro x branco, rico x pobre, pt x psdb, nós x eles) e esquecemos de nos unir

para juntos tentarmos mudar o status quo e as heranças malditas do passado, seja ele quão

distante for.

Mas as coisas estão mudando. Desde 2013 e os movimentos pelos 30 centavos dos ônibus, às

14 passeatas pelo impeachment, aos protestos anti-corrupção, e agora, dos protestos pelos 30

centavos (ou mais) no litro de diesel/gasolina de caminhoneiros (sindicalizados ou não - todos

são cidadãos), estamos avançando na nossa manifestação cidadã pelos nossos direitos.

Assim como estão acabando os estoques nos postos, está acabando também a paciência da

população!

Certamente poderíamos ter um país eticamente respeitável e embaixador da boa governança

pós-lava-jato, utilizando o legado como soft skill global (conforme diria o brilhante Prof. Marcos

Troyjo), se os governantes tivessem mais ética política - para respeitar os acordos e pautas,

empatia social - para se preocupar genuinamente com as demandas e necessidades do povo,

e coragem cívica - para debater, aprovar, votar e implantar as reformas tão necessárias (leia-se

política, tributária, fiscal, trabalhista, previdenciária).

o Brasil poderia estar em outro patamar, pelo menos ‘tirando o atraso’ do passado....mas o



futuro é sombrio e as intervenções militares e eleições deste ano não resolverão os problemas

intrínsecos de nossa história, economia e política.

Será que ‘nunca seremos afortunados?’ como indagava Simon Bolívar, o grande libertador das

Américas. O futuro, não tão distante, dirá....