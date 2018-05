Ansiedade é o primeiro rival da Seleção Brasileira

Apesar de tudo isso, agora é a hora de realmente mostrar que o trabalho feito dará resultado. Essa dura missão é o grande desafio do treinador e da comissão técnica, que também estará vestindo as cores do Brasil pela primeira vez em uma Copa do Mundo.



Tite trabalhou em grandes clubes, teve grandes conquistas, e chegou a Seleção pelos méritos que teve na carreira. Como ele próprio repete: ‘pelo merecimento’. Mas o treinador sabe que Copa do Mundo é diferente. Torneio de tiro curto, com apenas sete jogos, que pode te consagrar e transformá-lo em um heroi eterno, ou simplesmente te afundar e colocá-lo com um dos grandes vilões da história do futebol brasileiro.



Candidatos a herois nos temos alguns, porém o mais badalado e mais importante chega a Copa sem a confiança necessária. Recuperado de lesão no pé que o afastou dos gramados por três meses e o obrigou a passar por cirurgia , Neymar já se mostrou com receio desta sua volta, principalmente com uma Copa do Mundo pela frente.



A torcida dos brasileiros é para que Neymar possa resgatar a confiança, seu futebol, e que o craque brilhe no Mundial da Rússia.

A Seleção Brasileira iniciou nesta segunda-feira (21) a reta final de preparação para a Copa do Mundo da Rússia, que começa em menos de um mês. Neste momento de preparação, o técnico Tite aproveitará para fazer os últimos ajustes na equipe. Parte técnica e tática será aprimorada. Dentro de campo todos já sabem os seus papeis e não deve haver tanta novidade. Isso já foi visto na convocação feita pelo treinador. O principal fato a ser trabalhado, aliado a parte física, será o aspecto emocional.Controlar a ansiedade de um grupo, que tem na sua maioria estreantes em Copas serão o grande desafio. Alguns até não são tão jovens assim, mas disputarão o principal torneio de futebol de mundo pela primeira vez, como é o caso do zagueiro Miranda e do meio-campista Renato Augusto.Disputar uma Copa com o peso de vestir a camisa da Seleção não é tarefa fácil, principalmente pela imagem deixada na Copa de 2014, no Brasil. Todos sabemos que o Tite resgatou o sentimento do torcedor pela Seleção, o futebol de uma equipe que colecionava decepções e a autoestima de alguns jogadores que estava abalada.