O técnico Juan Carlos Osorio tentou surpreender o Brasil, entrou com esquema, colocou uma marcação mais adiantada, mudou durante a partida, mas mesmo assim não conseguiu sair de campo com a classificação.



A seleção mexicana tem todos os méritos pela surpreendente vitória na estreia contra a Alemanha, mas essa façanha histórica ocorreu muito mais pelo fracasso dos alemães nesta Copa, que não conseguiram jogar bem em nenhum dos três jogos. O México continua sendo um dos bobos do futebol.



Outra seleção que também segue sendo uma das grandes inocentes no futebol é o Japão. Como uma equipe faz 2 a 0 em um jogo de oitavas de final contra a Bélgica, tem chances de ampliar e leva a virada nos acréscimos?



A obediência tática dos japoneses que tanto é destacada, deveria dar um pouco de espaço aos artifícios utilizados por outras seleções em momentos cruciais. É inaceitável uma equipe ter a bola nos pés, desperdiçar a chance e no contra-ataque sofrer a virada.



Qualquer time um pouco mais experiente mataria a jogada e aguardaria o apito final. É por isso que ainda existem muitos bobos no futebol e sempre existirão.

Treinadores, jogadores, dirigentes e todos que vivem o dia a dia de um dos esportes mais apaixonantes do mundo costumam utilizar a velha expressão "não tem mais bobo no futebol", mas a Copa do Mundo da Rússia está mostrando que ainda existem muitos bobos no futebol. Além das fracas seleções que caíram logo na primeira fase, como Panamá, Egito, Arábia Saudita e outras, o exemplo disso ficou ainda mais notório nas eliminações de Japão e México nas oitavas de final.O México, velho freguês da Seleção Brasileira em Copas, até tentou encarar a equipe de Tite de igual para igual e chegou a assustar no começo da partida. Mas a empolgação do adversário não durou muito mais que 20 minutos. O Brasil soube imprimir o seu ritmo, controlou a partida e colocou os mexicanos em seu devido lugar.Com grande atuação de Willian, gol e assistência de Neymar, a Seleção finalmente apresentou um futebol convincente. Já o México não conseguiu encontrar espaços, principalmente na forte defesa brasileira, e segue sem nunca ter marcado gols na Seleção em Copas do Mundo.