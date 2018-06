A vitória de Salah

Sucesso de craque do Egito no Liverpool ajuda a reduzir intolerância no Reino Unido

Mohamed Salah é um dos personagens mais interessantes desta Copa do Mundo. Aos 25 anos, o atacante do Egito ostenta marcas de artilheiros no futebol europeu e chega à Rússia no auge da carreira. Seu status de ídolo no Egito ficou ainda maior depois da classificação dramática para o Mundial: foi Salah quem marcou o gol, nos acréscimos, contra o Congo, que levou os egípcios de volta à Copa após ausência de 28 anos.





Na Europa, Salah teve uma temporada brilhante pelo Liverpool, marcando 32 gols em 36 jogos no Campeonato Inglês – recorde na badalada Premier League. O atacante egípcio ainda foi o principal responsável por levar o time inglês à final da Liga dos Campeões. O Liverpool acabou perdendo para o Real Madrid, e Salah sofreu uma lesão que colocou em risco sua participação na Copa.



O maior feito de Salah, no entanto, está fora dos gramados. O artilheiro do Egito tem contribuído para reduzir o preconceito e a intolerância religiosa no Reino Unido. Salah não esconde suas origens, fala abertamente sobre a xenofobia e é um muçulmano praticante. A cada gol marcado, ajoelha no gramado para agradecer Alá.

Salah se transformou em mais um exemplo de como o esporte pode ajudar na construção de um mundo menos intolerante. Ao vibrar pelo ídolo muçulmano, o torcedor britânico consegue se despir do preconceito e encarar o diferente com respeito e admiração. É o futebol derrubando barreiras que separam as pessoas.



A identificação com Salah é tão grande que a torcida do Liverpool criou um canto se dizendo disposta a virar muçulmana: "Se ele marcar mais alguns gols, virarei muçulmano. Ele está sentado na mesquita, é lá onde quero estar", diz trecho da música. A ligação com as crianças é ainda maior. Diversos jornais britânicos publicaram matérias de crianças querendo ir para escolas usando peruca e barba imitando Salah. É uma nova geração que pode crescer com uma mentalidade mais aberta e com menos ódio ao estrangeiro.



Em tempos de xenofobia e avanço da extrema-direita, o sucesso de Salah deve ser festejado. É a vitória do mundo multiétnico e multicultural. É o esporte apostando na união e mostrando o caminho a ser seguido para superar ódio religioso, fascismo, Donald Trump, Brexit e todos os muros que tentam separar os humanos.