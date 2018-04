A tecnologia pede passagem com urgência

Como consequência o trio foi afastado e rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Lógico que a culpa é da arbitragem que poderia estar melhor preparada e evitar que esses problemas acontecessem, mas se o árbitro de vídeo fosse implantado a quantidade de erros cairia consideravelmente.



No ano passado, a CBF havia dito que implantaria o árbitro de vídeo ainda no Campeonato Brasileiro de 2017. A gota d’água para a decisão foi motivada após gol de mão de Jô, na vitória do Corinthians sobre o Vasco por 1 a 0, na 24ª rodada da competição.



Algumas datas chegaram a ser levantadas durante o Brasileiro de 2017 para que ocorresse a implantação do sistema já que era uma determinação emergencial do presidente Marco Polo Del Nero, porém com o passar do tempo o árbitro de vídeo foi empurrado para debaixo do tapete pela própria CBF.



A entidade que comanda o futebol nacional resolveu mudar de postura e colocou na mesa a decisão para os clubes neste ano. A CBF não quis arcar com as despesas da implantação da tecnologia. Por maioria, os clubes também decidiram vetar o árbitro de vídeo porque não quiseram colocar a mão no bolso.



Corinthians, Santos, Atlético-MG, Cruzeiro, Atlético-PR, Fluminense, Vasco, Sport, América-MG, Paraná, Vitória e Ceará votaram contra. Caso erros de arbitragem prejudiquem esses clubes, eles não terão o direito de reclamar. O São Paulo se absteve, mas votaria contra.



Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Grêmio, Internacional, Bahia e Chapecoense votaram a favor, e terão que torcer para que os erros não atrapalhem a trajetória no Brasileiro. Algo quase impossível de acontecer na atual situação que se encontra a arbitragem.

O árbitro de vídeo não resolverá todos os problemas que envolvem o futebol, mas ajudará muito a arbitragem brasileira que vem cometendo erros gritantes e prejudicando diversas equipes. Termina um campeonato, começa outro e as falhas absurdas cometidas pelos homens do apito seguem se repetindo.Logo na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro já tivemos uma mostra do que pode acontecer no restante da competição se continuarmos dependendo apenas dos olhos humanos.Na partida entre Flamengo e Vitória, a atuação de Wagner Reway e da equipe de arbitragem foi desastrosa. Errou feio para os dois lados e acabou estragando a partida disputada em Salvador.