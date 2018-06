A nada mole vida dos favoritos na Copa

Sampaoli corre o risco de igualar a pior campanha da história da Argentina, quando foi eliminada logo na primeira fase na Copa de 2002, sob o comando de Marcelo Bielsa.



Outros dois favoritos ao título não foram bem em suas estreias. Ainda tentando exorcizar o fantasma do 7 a 1, o Brasil deixou a desejar no empate com a Suíça. Sob o comando de Tite, que renovou a esperança dos brasileiros desde sua chegada, a Seleção não esteve bem.



Neymar mostrou que ainda não está em sua melhor forma e teve muitas dificuldades com a dura marcação dos suíços. A arbitragem também foi questionada por alguns lances polêmicos. Mas as decisões tomadas pelo árbitro foram interpretativas e não me pareceu serem erros para quem entende um pouco de futebol.



Independente disso, o Brasil precisa melhorar muito e não depender apenas da genialidade de Neymar. Não é sempre que ele vai conseguir resolver, como já havia alertado em outras colunas.



Atual campeão do mundo, a Alemanha foi a maior decepção de todas. Derrotada pelo México na estreia, a equipe foi surpreendida por um esquema bem armado pelo técnico Juan Carlos Osorio, que passou pelo São Paulo em 2015.



A grande vitória do México criou uma grande esperança na equipe, que espera alçar voos mais altos, e até sonha em disputar uma final de Copa do Mundo pela 1ª vez.

Aguardada com ansiedade pelos apaixonados pelo futebol ou até mesmo para quem não é tão fanático assim, a Copa do Mundo apresentou, logo na 1ª rodada, algumas surpresas que abalaram as estruturas das seleções apontadas como favoritas ao título. Nada que fosse ocasionar a queda de um treinador neste momento, mas algo que aumentou a pressão.A primeira a tropeçar foi a Argentina, de Messi e cia. Bicampeã mundial, a seleção parou nos islandeses, que possuem uma equipe quase amadora, estrearam em Copas, e dificultaram a vida dos nossos vizinhos.Um dos principais culpados pelo tropeço foi o técnico Jorge Sampaoli. Realmente, o comandante tem sua parcela no resultado, mas alguns jogadores também deixaram a desejar e devem perder vaga. O primeiro deles é Dí Maria, que há um bom tempo tem vaga na equipe mais pelo nome que pela bola.