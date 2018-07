A manobra que não ousa dizer seu nome

Temos muita gente falando demais de política; às vezes um olhar externo ajuda a resumir

No domingo, eu, de folga, fui interpelado por um familiar: "É verdade que o Lula vai ser solto?". Na hora estranhei; mas ele não está preso, condenado a uns tantos anos de prisão? O juiz Sergio Moro não determinou a prisão, e a prisão após segunda instância já não é assunto liquidado no Supremo? O que teria acontecido para essa sentença ter sido tão abreviada?

O que se deu é que deputados pró-Lula sincronizaram o pedido de habeas corpus com a escala do plantão do desembargador Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), simpático à ideia de que, preso, o ex-presidente fica impedido de fazer sua campanha. Se ele pode ou não ser candidato estando condenado – se ele é ou não "ficha suja" – é questão para o Tribunal Superior Eleitoral.

Favreto foi filiado ao PT entre 1991 e 2010, deu expediente na Casa Civil de Lula. Isso basta para que se desconfie de sua isenção? Muita gente boa diz que não: no critério de alguns desses, seria preciso que o desembargador tivesse em algum momento manifestado uma posição bem clara sobre a situação muito específica de Lula. Há quem diga também que Favreto não era um mero militante, mas sim uma peça muito bem posicionada.

Dado o ar extremamente poluído de nosso ambiente político, em que nada escapa às patrulhas de esquerda e de direita, fica difícil entrar no debate. Mesmo porque não há debate, há bate-boca. Quem quiser, que escolha seu slogan e que vá gritar feliz pra lá (bem longe, de preferência).

Foi um alívio, então, encontrar um vídeo com o comentário do político, jurista e jornalista português Paulo Portas. Instado a falar sobre o vai e vem jurídico do domingo, em que Lula era pra ir, quase foi e acabou não indo, ele arremata com uma economia de palavras de fazer inveja a qualquer minimalista: "Às vezes o Brasil, que tem imensas qualidades, tem dificuldade em se explicar – para dentro e para fora".

Pobre do cientista político estrangeiro que tenta entender o Brasil. Ou não: Portas já diz, de cara, ser "simples" – e simples eu acho que é mesmo – explicar o que aconteceu no domingo, e produz um arrazoado elegante de tão sucinto. E a apoteose vem quando ele nomeia a manobra que não ousa dizer seu nome, sem qualquer ranço antilulista ou antipetista, de "pequeno golpe judicial".

Temos muita gente falando demais de política; a cacofonia é muita para que se possa fazer sentido de tudo que dizem. Mas às vezes um olhar de fora resume bem o "big picture" (a "grande figura").