A maioria dos usuários vai perdoar o Facebook

Meses atrás, Arianna Huffington, do Huffington Post, deu uma entrevista que foi veiculada em um podcast no qual fala sobre seus hábitos para se controlar com o uso do celular e das redes sociais. Entre as dicas, a co-fundadora do site de notícias afirma que tem um "local para ninar" seu smartphone. O aparelho é colocado em seu local de descanso no fim do dia, fora do quarto, para que seja possível ao dono descansar de verdade quando for deitar.

A ideia parece pouco revolucionária, mas é bastante difícil de seguir. O autor Simon Sinek, em uma de suas muitas entrevistas, defende também que os celulares fiquem longe da cabeceira da cama. A verdade é que estamos viciados. E é por isso que o escândalo do Facebook, apesar de sério e assustador, vai ser perdoado pela maioria dos usuários da rede social.

Enquanto Mark Zuckerberg comanda uma das empresas mais ricas do mundo, mesmo que enfrentando críticas e até mesmo uma investigação federal sobre o recolhimento e uso indevido de informações dos usuários, há milhares e milhares de internautas que ignoram por completo o escândalo e continuam felizes postando selfies e compartilhando mensagens de origem duvidosa, as famosas "fake news".