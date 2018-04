A Justiça parcial serve a quem?

Não é o caso de defender ou não Lula, mas as instituições democráticas de direito. Não vou me estender na questão das falhas legais, porque disso já se ocuparam 122 renomados juristas que publicaram o livro "Comentários a uma sentença anunciada. O Processo Lula", disponível em pdf gratuito para quem realmente se preocupa em saber se a prisão de Lula foi um ato político em vez de chamar quem defende o julgamento correto do ex-presidente de burro.



Fora isso, o script do golpe está dado no áudio do Jucá, com o Supremo, com tudo, com os generais garantindo, como vimos no Twitter. Até a cabeça do Aécio que nos darão para poderem dizer ‘tá vendo, era sobre corrupção sim!’, já estava na gravação.



Ainda assim as pessoas saciam sua sede de Justiça prendendo o único presidente que se preocupou em dividir um pouquinho o bolo e deixando todos os outros que atacam a base da pirâmide livres para concorrer. Quando todas as pesquisas mostram que ele seria eleito.



O fato de manipularem o uso da Justiça de acordo com quem se quer condenar é assustadoramente perigoso e deveria preocupar a todos. Junte a isso o ataque aos nossos direitos que vem comendo tudo desde o impeachment - teto de gastos para educação, retirada dos direitos trabalhistas, a reforma da Previdência em nome da qual se pode fazer qualquer acordo – e terá a real intenção por trás da prisão de Lula: interromper o processo democrático que jamais permitiria a esses ratos a permanência no poder.



A pesquisa "Os perigos da percepção 2017" mostrou que o Brasil é o 2º no mundo em ignorância da realidade. As pessoas que se voltam (só) contra Lula nem imaginam a realidade daqueles cuja vida ele transformou. O Brasil conhece o Brasil pela televisão.



O mundo é maior que o seu mundo, e você não precisa entender por que o outro quer o que ele quer. Mas o jogo tem que ter as mesmas regras pra todos e quem perde tem que aceitar. Até minha filha de 6 anos já entendeu isso.

Minha filha ficava brava quando perdia em algum jogo. Algumas vezes ela tentava trapacear para ganhar, e eu dizia que se ela não fosse seguir as regras não adiantava a gente jogar, perdia o sentido o jogo se ela tivesse que ganhar todas as vezes. Foi com jankenpo que ela foi entender, porque as partidas são rápidas e era mais fácil de perceber que uma hora você perde, mas na seguinte pode ganhar.Corta para a prisão de Lula.Pessoas de bem celebram, com seus fogos de artifício, seus puteiros em festa open bar transformados em altar de devoção à Justiça, foto do herói detentor do auxílio-moradia e das convicções, da ministra que salvou mandato de Aécio, jantou na casa de Temer.