A falência da guerra às drogas

Estudos indicam que legalização da maconha reduz a violência, com tráfico enfraquecido

Milhares de brasileiros saíram às ruas, no último sábado, para pedir a legalização da maconha. Em São Paulo, a Marcha da Maconha completou dez anos. O evento se espalhou pelo país todo, das capitais até as cidades pequenas. É uma pauta importante que não pode mais ser escondida.



O ponto mais urgente é constatar o óbvio: a política de repressão e guerra às drogas falhou. Não tem sentido continuar insistindo nesse erro fatal. Nas últimas décadas, o governo investiu bilhões de reais para combater a venda das drogas e está perdendo a batalha. A guerra às drogas deixou um saldo de milhares de mortos nas periferias brasileiras – a maioria jovens, negros e pobres – e superlotou os presídios. É um mecanismo que alimenta o ciclo de violência no país.



Já passou da hora de o Brasil testar novas experiências. Diversos países, como Uruguai, Holanda, Portugal, Espanha e alguns Estados americanos, adotaram medidas tolerantes no caminho da descriminalização ou até da legalização da maconha, além da liberação do uso medicinal. Até mesmo os EUA, idealizadores e principais financiadores do combate às drogas, perceberam que o caminho deve ser outro.

A maconha é uma droga leve, e diversas pesquisas médicas já constataram que é menos prejudicial à saúde que outras drogas legalizadas, como álcool e tabaco. A erva não deve ser colocada no mesmo grupo que substâncias mais fortes, como cocaína e crack.

A legalização da maconha em um país grande e complexo como o Brasil não seria fácil, mas traria uma série de benefícios para os governos e a sociedade. A medida enfraqueceria o tráfico e traria economia para os governos, que poderiam destinar parte da verba da guerra às drogas para outras áreas essenciais, inclusive no combate ao crime. Os cofres públicos também ganhariam reforço importante, já que haveria cobrança de impostos na comercialização da maconha. Esse dinheiro arrecadado deveria ser investido em projetos de saúde pública, em ações de prevenção e na revitalização das periferias, que sofrem com décadas dessa política fracassada.



A questão é polêmica e sem solução fácil. Mas as esferas públicas e a sociedade civil não podem ter medo de buscar uma nova alternativa. A omissão, nesse caso, resulta na morte de centenas de jovens, todos os dias, nas periferias do Brasil.