A escola laica existe?

Esta semana vi um vídeo lindo em que uma negra, grávida, belíssima, paramentada de Oxum, entra dançando em uma sala de ensino infantil, e as crianças ficam encantadas, como se realmente presenciassem a aparição de uma deusa. Sou umbandista, por isso babei no vídeo. Mas será que uma família neopentecostal gostaria de uma intervenção dessa em sala de aula, para crianças tão pequenas?



Então por que aceitamos com tanta naturalidade a apresentação de crenças católicas, por exemplo, dentro das instituições de ensino? Desde datas comemorativas como Páscoa ou Natal servindo de base para atividades pedagógicas até frases como "Papai do céu não gosta de criança mal comportada", o cristianismo está muito mais presente nas escolas do que seria saudável em um país com tantas outras religiões. Claro que me refiro às escolas públicas, mas também àquelas que não se apresentam como religiosas e acabam sendo.



As religiões estão no mundo, os termos de origem religiosa estão na fala dos brasileiros – não é preciso ser cristão para soltar um "Deus me livre". Em algum momento nossos filhos vão querer saber o que é Deus, e cabe a cada família explicar suas próprias crenças ou descrenças, mas a escola pode, sim, ser aliada para apresentar os conceitos religiosos. Porém não como verdade ou única versão.



A religião pode ser abordada ao se falar sobre história, cultura, sociologia. Na escola, o ensinamento principal deve ser sobre a variedade de crenças e filosofias, e sobre respeito a essa diversidade. Na Páscoa pode-se falar sobre a ressurreição de Cristo e também que a data é comemorada muito antes de sua estada na terra, para os judeus é a libertação da escravidão no Egito, na cultura celta, celebração para a deusa Oster, da fertilidade, marcando o início da primavera e por isso ligada a renovação.



Entendo que a questão não é simples, e os educadores lançam mão de seu repertório pessoal nas interações porque não é fácil nos despirmos de nossas crenças na porta do trabalho. Sou partidária de uma escola que expanda as visões, não as restrinja. Ainda estamos bem longe disso, mas questionar o que nos é dado é o único começo possível. Será que a gente chega lá? Como já disse alguém mais engraçado do que eu: "Como esperar escola laica se não acho nem um pano de prato laico? Todos têm um salmo ou um versículo." Mudemos.