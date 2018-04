A desilusão com a tecnologia ganha novos contornos

A rejeição ao globalismo e a volta de valores tradicionais representa a decepção em grande escala com os avanços tecnológicos

Na semana passada, o Instituto de Reputação americano divulgou sua lista anual das 100 empresas com melhor reputação nos EUA, da qual Apple e Facebook foram excluídas. O fato de as duas gigantes tecnológicas não terem entrado no ranking, quando já chegaram a estar perto do topo, mostra a alta desconfiança e desilusão com os avanços da tecnologia atual, o que se traduz em uma forte rejeição ao progresso e ao globalismo.



Em geral, as empresas de tecnologia perderam prestígio em relação a suas posições em anos anteriores. Mas parece que público busca voltar a um tempo que não existe mais, o passado seguro e conhecido: a Campbell Soup Company, empresa de 150 anos conhecida pela famosa sopinha de tomate em lata que fez sucesso principalmente nos anos 1950 e 1960 nos EUA, ficou em primeiro lugar na pesquisa.



O fato de uma empresa tradicional, que faz algo tão familiar e simples como comida enlatada, um símbolo da praticidade doméstica muito conectada ao tal "American Dream" que os EUA vendem, estar no topo da confiança dos americanos mostra que a desilusão com o novo está se fortalecendo.



Essa desconfiança com os avanços tecnológicos não é uma novidade. Antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial, as invenções incríveis e o pensamento puramente científico eram características muito admiradas. Um exemplo disso é o personagem Sherlock Holmes, centrado no conhecimento empírico. No entanto, após os dois grandes conflitos, onde as invenções tecnológicas foram utilizadas para morte e destruição, a desilusão se instalou.



Depois daí, a ficção científica passou a tratar dos possíveis conflitos entre humanos e máquinas, o tanto que os homens perderiam ao passar tarefas para robôs, o poder que a tecnologia tem ao nos deixar dependentes de sua existência.



Agora, a desilusão tecnológica ganha outros contornos. Empresas gigantes como a Apple e Facebook, que de vez em quando aparecem envolvidas em escândalos sobre manipulação de informações e espionagem, causam uma aversão ao que o mundo globalizado tem a oferecer. Com esse espírito, aqueles que se sentem longe desse centro progressista e às margens do globalismo passam a se voltar para o tradicional. É por isso que promessas como a de Donald Trump, de reviver fábricas hoje obsoletas, de reanimar valores tradicionais ultrapassados, de "fazer a América grande de novo", atingem tão bem o público médio. É a promessa do conhecido e do seguro, mas o passado não pode mais voltar.