A democracia do futebol

Um mix da Copa de 2018 e as marcas que ficaram

E terminou a talvez mais bonita, democrática e emocionante Copa dos últimos tempos

(apesar de ter sido na Rússia, um país nem tão democrático assim). A França e sua seleção de origem majoritária africana levou o bicampeonato, se igualando

ao Uruguai e Argentina –Brasil ainda tem 5–, e seus jogadores até ganharam nome de

estação de metrô em Paris e até uma segunda medalha, a "Légion d'honneur".



A Croácia (com sua democrática, cidadã e charmosa presidente) lutou até o último minuto,

com um desolo maior que a vitoriosa Bélgica (pois como diz o sábio comentarista Júnior, o

segundo lugar você perde, o terceiro lugar você ganha).



Ficamos boquiabertos com imagens "4kfhdmasterblaster" e repetições instantâneas de lances duvidosos (o que deu um trabalhão para o NOC da Fifa e suas 33 câmeras por

estádio) o "Realfußball" (ou futebol real) foi mostrado nas pelo menos 17 vezes em que o VAR (árbitro de vídeo) foi acionado e deram, assim, a chance de serem marcadas faltas e muitos pênaltis para times muitas vezes desfavorecidos em em Copas anteriores, abrindo espaço para uma arbitragem mais justa e transparente (faltando apenas agora eleições de sede e de dirigentes mais transparentes e igualitárias na FIFA).



Os ricos também choraram (leia-se Messi, Neymar, James, Suárez, CR7, etc, menos os

alemães, claro, que não choram), vibramos com nossas torcidas latinas, uma mais engajada e altiva que a outra. Viva Uruguai, Argentina, Brasil, México, Peru, Colômbia, Costa rica, Panamá.



E também torcemos por "outsiders" de garra e qualidade (demonstrando que o futebol,

também está ficando mais plano e líquido). Parabéns Croácia, Bélgica, Rússia, Arábia

Saudita, Irã, Marrocos, Dinamarca, Austrália, Nigéria, Islândia, Suíça, Sérvia, Coreia do Sul, Tunísia, Japão, Senegal e Polônia].



Surgiu uma nova era de jogadores nexialistas (bom em qualquer posição), que tomam iniciativa e vão jogar em todas as posições, inclusive de goleiro se necessário, vide Mbappé, Harry Kane (Hurricane), Modric, Mandzukic e até CR7 (este, exemplo de #fairplay

que inclusive ajudou Cavani a sair do campo quando lesionado e fora da Copa). Vimos, ou melhor, não vimos na tela, pois FIFA (ou será a Rússia) bloqueou imagens, mas foi captado pela imprensa a invasão de campo por ativistas do Pussy Riot, mas vimos as cenas flertantes entre Macron e Kolinda, de mãozinhas dadas e olhares penetrantes e ainda uma chuva romântica [quase como Bonner e Maju no JN].



Por último, algumas indiretas:



Achar que seu futebol é ainda bom e que ganhar em eliminatórias basta para chegar como

favorito no torneio mais competitivo do mundo é o mesmo que achar que as pesquisas

antes da eleição definem o ganhador. Todos podem ganhar, mesmo os pequenos, desconhecidos, "outsiders" (né, Croácia) e este é o novo mundo, Vuca, líquido e inovador (espero que nas eleições seja assim também).



O VAR mostrou os lances nus e crus, e possibilitou a igualdade de condições sem

favoritismo ou enviesamento (o nosso STF também poderia usar, né?).



O Brasil, pois o Brasil NÃO é mais o país do futebol, e Neymar-Cai-Cai deixaram uma péssima imagem dele e de tabela do Brasil também, vide as dezenas de vídeos, chacotas, e até campanhas publicitárias (KFC-África do Sul) criadas e viralizadas. É este o Brasil que queremos? Ai, ai, ai...