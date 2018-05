A ânsia de ter uma opinião formada sobre tudo

"Não podemos mais dizer que estamos nadando no universo. Estamos surfando nele. E, se você for bom de surfe, nunca mais precisará molhar os pés. Surfar é mais rápido, mas você pode perder o que está debaixo da superfície".



A análise é do polonês Zygmunt Bauman (1925-2017), sociólogo e filósofo que estudava o conceito de mundo líquido, e foi dita em entrevista ao Jornal Destak, em 2015, durante sua primeira visita ao Brasil, para divulgar o livro "A Riqueza de Poucos Beneficia Todos Nós?".



Para ele, a mudança cultural trazida pela internet tornou a experiência de vida das pessoas corrida, dificultando o apego a relacionamentos e informações, gerando crise de atenção, de paciência e de pensamento linear. Quem lê na web dificilmente consegue se aprofundar de verdade em um assunto. Procura passagens, fragmentos, citações.





Talvez seja justamente por conta dessa superficialidade citada por Bauman que estejamos com tanta dificuldade não só de entender, como de pôr fim à greve dos caminhoneiros. Desde a semana passada, o movimento, difuso, complexo e dito apartidário, instaurou um caos no país – e olha que busco usar a palavra com parcimônia.



Os bloqueios nas estradas fizeram faltar combustível não só em postos de gasolina, como também em ônibus, ambulâncias e viaturas. Com as mercadorias sem circular, caiu o abastecimento de alimentos, em especial os frescos, como legumes e hortaliças. Aulas foram suspensas, cirurgias eletivas, adiadas. No Rio, a segunda-feira teve cara de domingo.



Os prejuízos ao comércio e à indústria estão na casa dos bilhões de reais. O governo, apático e descolado da realidade, demorou a negociar e sentou à mesa com os líderes errados. O resultado da pior jogada de pôquer da história foi previsível: o movimento deu uma passada de perna em todos. A consequência foi chamar o Exército – nada que o carioca, infelizmente, já não esteja se acostumando.



E nós, sem consumo, sem transporte, sem gasolina, sem aula e sem ter o que fazer, na ânsia de emitir opinião sobre todo e qualquer assunto, perdemos o que está debaixo da superfície. Com fragmentos soltos e incoerentes de informação pela internet, quase sempre consumidos de forma corrida e só de passagem, deixamos de molhar nossos pés na água e de pensar profundamente: a quem interessa a apocalipse?