Hoje é dia para mais um passo na viagem para o seu destino. Podetambém ser o primeiro passo em uma nova direção. Sim, porquevocê sempre pode escolher um outro caminho para chegar ao seudestino. Se você sabe para onde vai saberá escolher o melhorcaminho. Não se preocupe com a distância e nem com eventuaisobstáculos. Pé na estrada. Apenas cuidado com os perigososatalhos. Evite a tentação de um caminho curto que pode cobrarum preço alto logo após a primeira curva. O importante não échegar rápido mas viajar bem. O melhor caminho também podeser o que nunca ninguém trilhou. Faça um caminho. Não háproblema algum em seguir as pegadas de quem te inspira, a trilhade quem vale a pena acompanhar. Ninguém também precisasofrer no caminho para dar dimensão a sua existência. É tambémválido o caminho que dá mais prazer e diversão e benefícioemocional. Dizem os sábios que é o caminhar que faz o caminho.Então, sentido não significa a direção para onde você vai. Mascomo você vai. O significado da jornada é o que importa. Assimvocê terá a sensação de chegada sempre que voltar para otravesseiro no fim de cada dia.Feliz Dia Novo!