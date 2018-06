Esse assunto eu vou começar com uma pergunta, alias duas...

Você bebe água durante o dia? Você sabe quanto tem que beber de água?

O nosso corpo é formado de aproximadamente 65% de liquido, os músculos chegam a ter 75% de água, portanto por aqui já sabemos o grau de importância da hidratação.

Eu já sei o que você vai me dizer, "André, a correria do dia a dia me faz esquecer de beber água", pois é, eu imaginei isso, e te digo que assim como qualquer outra coisa, beber água é hábito e devemos exercitar com firmeza devido ao seu grau de importância.

SINTOMAS DE DESIDRATAÇÃO

Boca seca;

E esses são apenas os sintomas iniciais da desidratação!

Aqui vão algumas dicas para você criar o hábito:

Deixar a sua garrafinha de água sempre por perto e cheia

Evite sofrer com a desidratação, se organize e mude seus hábitos!

Fico aqui com mais essa dica, e se você gostou, comente, tem mais dúvidas, é só perguntar.

Eu sou André Della Creche, Coach Esportivo, até a próxima!