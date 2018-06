Se você tem sentido dificuldade em dormir, talvez sua melatonina esteja baixa

Eu não poderia deixar de falar desse hormônio tão importante e super interessante.

A melatonina está no auge, muitas pessoas tem administrado este 'recurso' para melhorar desempenhos.



Uma curiosidade, a melatonina é um hormônio produzido pelo nosso organismo através do ciclo claro-escuro, e quando sua produção é baixa pode prejudicar a qualidade do nosso sono.



A melatonina é estudada desde 1958, descoberta por Aaron Lerner um dermatologista.



Além da sua maior importância no sono, ela também é muito eficiente e, comprovadamente, ajuda na melhora da imunidade, anti-inflamatória, antioxidante e antitumoral.



A sua eficácia na melhora do sono já é certa, e hoje é muito utilizada para regulação dos níveis cronobiológicos do sono.



Se você tem dificuldades para dormir, sofre com algum tipo de insônia, procure um médico e converse com ele sobre a melatonina.



Fica a dica

Até a próxima!



Fonte: Revista Brasileira de Neurologia