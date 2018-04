Você já se perguntou, será que estou treinando da maneira adequada? Olhou o amigo do lado fazendo algo esquisito e se incomodou?

Pois é, quando se trata de exercícios, no dia a dia nos deparamos com varias situações parecidas, observamos coisas mirabolantes acontecendo, movimentos desnecessários ou perigosos, que podem gerar algum risco de lesão no individuo.

Mas eu vou lhe dar uma dica super legal, primeiro quero que pense comigo, qual é o centro de comando do nosso corpo? De onde vêm todos os estímulos necessários para que ocorra algum movimento no nosso corpo? O Cérebro, e pensando nisso, vamos associar esse gigante centro de comando com exercícios. Você sabia que só de você pensar no que está fazendo, você consegue aumentar em até 30% o aproveitamento daquele movimento? Vou explicar melhor o que quero dizer com isso.