Feliz Dia Novo!

Você está o tempo todo decidindo. Mesmo sem perceber seu cérebro exerce milhares de atividades por segundo e comanda uma infinidade de ações sem que você se dê conta. Seu cérebro é o gestor de todas as atividades que o mantém de pé, as atividades vitais. Sua sobrevivência. Seu cérebro sempre encontra os meios administrativos para manter você vivo.

Todos os animais também tem um cérebro muito parecido com o seu. Mas você é um ser humano e tem alguma coisa a mais. Você tem capacidade de pensar simbolicamente e julgar conscientemente. Ou seja, sabe o que fazer e o que não fazer. O que pode e o que não pode. O que deve e o que não deve. E parte dessas decisões não dizem respeito ao seu corpo físico, ainda que muita gente deixe a parte automática do cérebro decidir, como qualquer solução fisiológica.

Crie as condições e nutrientes necessários para seu cérebro fazer uma boa gestão do seu equipamento vital. Ao mesmo alimente seu cérebro com as substâncias e hormônios que ele não produz. É você que deve injetar em sua mente a alma, os sonhos, o amor, a paixão e tudo o que faz parte da sua consciência e do seu espírito, um lugar que a neurociência ainda não mapeou e nem alcançou ainda. Tudo o que o que pode dar um significado que transcenda os limites físicos do seu corpo e que revela sua proximidade com o divino.

Tenha um bons propósitos, escolha o sentido e o significado de sua vida. Alimenta seu espírito de sonhos. E deixe seu cérebro executar os planos.

Feliz Dia Novo!