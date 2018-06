Contudo, infelizmente as mulheres desprovidas de informação e consequentemente mais vulneráveis, assim como a população de mulheres negras, são as vítimas mais recorrentes. A realidade é que temos sim uma sociedade machista, patriarcal e preconceituosa.



De acordo com uma pesquisa "Mulheres brasileiras e Gênero nos espaços público e privado", divulgada em 2010 pela Fundação Perseu Abramo, uma em cada quatro mulheres sofre algum tipo de violência durante o parto. Segundo este estudo, as violências mais comuns são gritos, xingamentos, procedimentos dolorosos sem consentimento, falta de analgesia e negligência médica.



Importante saber que a violência obstétrica pode ser física e também verbal!



Ainda pode ocorrer tanto durante o parto quanto no pré-natal. Vamos relembrar: violência verbal, recusa de atendimento, realização de intervenções e procedimentos médicos não necessários, como exames de toque a todo instante, grandes episiotomias ou cesáreas desnecessárias, isso só para citar alguns dos exemplos dessa enorme lista! Existem também formas de violência mais sutis, como por exemplo impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de sua preferência, tratar uma mulher em trabalho de parto de forma agressiva, não empática, grosseira, zombeteira, ou de qualquer forma que a faça se sentir mal pelo tratamento recebido.



Ainda, tratar a mulher de forma inferior, dando-lhe comandos e nomes infantilizados e diminutivos ("Vamos queridinha!"; "Faça força amorzinho!"), submeter a mulher a procedimentos dolorosos desnecessários ou humilhantes, como lavagem intestinal, raspagem de pelos pubianos, posição ginecológica com portas abertas, submeter a mulher a mais de um exame de toque, especialmente por mais de um profissional, dar hormônios para tornar o parto mais rápido, fazer episiotomia sem consentimento, alguns destes já citados anteriormente, mas que aqui fiz questão de reiterar.



Existem relatos de mulheres que sofreram a episiotomia sem consentimento, o que lhes gerou graves problemas de saúde no pós- cirúrgico. Temos relatos de mulheres que por conta deste procedimento tiveram o canal vaginal ligado ao canal anal, entre outros absurdos!



Conceito de Episiotomia: "é uma incisão efetuada na região do períneo (área muscular entre a vagina e o ânus) para ampliar o canal de parto. Seu uso se justifica em alguns casos, como necessidade de parto instrumentalizado, sofrimento fetal, acesso para fletir a cabeça do bebê." -

Com o debate cada vez mais recorrente sobre o tema, as mulheres estão encontrando forças para denunciarem os abusos sofridos e muitas delas nem tinha conhecimento de que aquele desconforto sofrido, aquele constrangimento pelo qual foram submetidas, era violência obstétrica. Matérias que discutem este assunto vem felizmente gerando enorme repercussão nas redes sociais, com graves relatos descrevendo diversas formas de violências no momento do parto, o que pode nos chocar num primeiro momento, mas também serve de alerta e tem grande carga informativa. Busquei alguns relatos na internet e achei alguns aterrorizantes, peço licença ao leitor para transcrever, pois pode ajudar na identificação desta violência que aqui comentamos.



Vejamos:



Marcelli Lima publicou o seu relato no Facebook. Ela comenta como "roubaram" o seu momento.



"Tive que ter meu filho pela rede pública, mas Deus colocou um anjo na minha vida que conseguiu para mim uma cesárea, pois se passei pelo que passei com cesárea, imagino parto normal!



Lendo essas matérias e comentários, lembrei de detalhes do meu parto, que pra mim foi tão traumático que praticamente esqueci... Mas, lembro bem dos momentos mais torturantes, como alguém do hospital entrar no centro cirúrgico após o meu parto e falar 'nossa! mataram um porco aqui!!??', de falarem que iam chamar a segurança para o meu marido caso ele ligasse para o meu médico para informar que tinham feito ele sair de perto de mim para me dar um toque que me fez começar a sangrar, de ter tido cefaleia por causa da anestesia, e além de não receber nem um buscopan...



Mas tinha esquecido que só vi meu filho de longe após o parto, pq não me deram ele, de tentarem me impedir de amamentar meu filho, o que só consegui fazer 3 horas após o nascimento, e como disse a técnica, contra as normas do hospital, do choro da menina que estava tendo neném de parto normal do meu lado e dos gritos dos residentes debochando e humilhando ela, e eu chorava e falava com meu marido pra fazer alguma coisa, pra não deixarem fazer isso com ela, tinha esquecido do meu medo de rejeitar meu filho, pois estava tão cansada e desgastada, tinha esquecido. Só pensava que tinha que sair dali com ele e que só senti emoção pelo nascimento dele, quando estava em casa, com minha família e medicada por causa das dores de cabeça. Aconteceram muitas outras coisas, mas já estou com dor de cabeça, é melhor deixar pra lá. Enfim, só tenho que me juntar ao coro da autora da matéria: ROUBARAM MEU MOMENTO!"



Betania Eneas comentou como a fizeram de cobaia no momento do nascimento do seu primeiro filho.



"Eu sofri muito nos meus partos, principalmente do meu primeiro, que me fizeram de cobaia. Os aprendizes costuravam e me descosturavam, fora que toda hora as enfermeiras me xingavam, peguei infecção hospitalar de tanto que judiaram de mim. Até que no décimo quarto dia em que eu estava internada, sem poder me mexer na cama, eu só chorava, pois tinha febre 24 hrs, chegou um médico que quando me viu naquela situação disse que ia chamar a policia, pois ele nunca viu alguém ter um bebê e ficar naquela situação, como um verme, até que resolveram fazer algo por mim, minha mãe resolveu me tirar de lá e assinou um termo de responsabilidade. Se não hoje eu não estaria aqui pra contar a história, sem contar nos outros partos que me amarraram, pois o neném não nascia e eles forçaram tanto que me machucaram muito. É triste você ir parir a coisa mais importante da sua vida e ser tratada como um bicho, isso precisa acabar"



Lígia Santana afirmou que ainda carrega a angustia de não ter exigido os seus direitos como gestante.



"Eu tive o parto que quiseram que eu tivesse e não o que eu queria ter. Nem ao menos perguntaram. Minha filha é saudável e linda, mas ainda carrego a angústia e culpa de não ter exigido meus direitos. Se eu tivesse lido esse texto antes, seria diferente, mas vou passar adiante para alertar futuras mães. Obrigada"



Infelizmente temos também que considerar que alguns profissionais da saúde colocam seus interesses pessoais a frente dos da paciente e assim, "forçam" partos por cesárea, entre outros procedimentos.



Não pretendo aqui generalizar! Temos profissionais excelentes e muito gabaritados!



Vejo também um grande avanço na classe médica, com muitos profissionais incentivando cada vez mais os partos dito normais, naturais humanizados, mas não podemos deixar de lado uma realidade que ainda ocorre com grande frequência e como profissional da área jurídica, tenho como obrigação colocar meu ponto de vista sobre o tema.



A questão aqui não é o tipo de parto e nem a indicação dele, dependendo da necessidade médica de cada paciente, mas sim não consultá-la, não fornecer informações e sobretudo não priorizar as necessidades da paciente.



O que ocorre na violência obstétrica é que a paciente muitas vezes tem suas necessidades colocadas em segundo plano. Sempre que forem priorizadas as necessidades dos estabelecimentos médicos ou profissionais da saúde, em detrimento dos interesses pessoais ou médicos da paciente, podemos estar diante de uma situação de violência obstétrica. A dignidade da pessoa humana é afrontada de forma flagrante!



A análise do caso concreto e de suas peculiaridades é extremamente necessária para concluirmos a questão.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) já se posicionou a respeito do tema e publicou um documento sobre a prevenção e eliminação de abusos, desrespeito e maus-tratos durante o parto.



Apesar de frequentes, as agressões sofridas durante o parto acabam, muitas vezes, ficando sem consequências. Pois não temos uma legislação específica no Brasil, mas podemos relacionar a conduta praticada e identificar o crime.



Um procedimento desnecessário que lese fisicamente a paciente pode incidir numa lesão corporal por exemplo. Neste caso denuncie, vá até uma delegacia!



O Ministério Público também está apto a apurar tanto a conduta do profissional como da instituição.



Ainda pode-se pleitear através de um profissional advogado, a reparação de danos civis.



Aquelas mulheres que decidirem seguir com a denúncia podem ligar no 180 para registrar o caso no canal de Violência contra a Mulher ainda no 136 (Disque Saúde), podem procurar as DDM – Delegacia de Defesa da Mulher ou mesmo uma Delegacia Comum e também procurar assistência de um representante do Ministério Público.



Grupos de mulheres também podem ser importantes, para que se apoiem emocionalmente.



A minha dica pessoal é: busque sempre informação, aconselhamento e empodere-se! Depois destes passos avalie e decida o caminho que seu emocional lhe permitir tomar e boa sorte!

Este nome provavelmente assusta e parece muito distante de nossa realidade.Ocorre que muitas mulheres já passaram por este tipo de violência sem saber.A violência de gênero, da qual a obstétrica faz parte, permeia todas as classes sociais e atinge portanto todas as mulheres, sejam as mais abastadas ou não.