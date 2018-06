Vantagem



Contribuintes endividados: O adiantamento é uma ótima opção para sanar dívidas atrasadas, como as de cartões de crédito ou créditos especiais em bancos, já que normalmente os juros nessas transações costumam ultrapassar a casa dos 9% ao mês. Neste caso haverá um enorme ganho por parte do contribuinte, que poderá diminuir suas dividas e também ter o rendimento livre mensal deste valor para as obrigações familiares do dia a dia com um custo muito menor.



Desvantagem



Em média, os juros do adiantamento estão sujeitos a variações de 2% a 6% ao mês, portanto, quando os juros de uma dívida estão aquém desta porcentagem, ou o contribuinte estiver em dia com suas contas, o valor apenas representará mais uma dívida. Outra questão é o contribuinte cair em malha fina, neste caso, o mesmo terá prejuízos. Este "empréstimo" chamado de adiantamento poderá ser uma grande armadilha caso a declaração caia em malha fina. Neste caso o contribuinte se tornará devedor do banco e não terá seu dinheiro de volta pelo Fisco enquanto não sanar as divergências apresentadas. Aconselhamos que o beneficiário tenha muito cuidado antes de contrair empréstimos, pois o mesmo poderá levá-lo a uma divida impagável.

Para muitos contribuintes o valor a ser pago pela Restituição do IR pode significar a oportunidade de liquidar dívidas pendentes e livrar-se de uma inadimplência. Entretanto, estar atento aos juros e colocar os valores na ponta do lápis, pesando os prós e contras, é sempre a melhor opção pra se decidir se o adiantamento será uma boa saída, ou não.Normalmente, contribuintes que entregaram antecipadamente a declaração do Imposto de Renda são os primeiros a receberam a restituição (com exceção de pessoas idosas ou moléstias graves), logo, aqueles que deixaram a entrega do documento para última hora serão contemplados nos lotes finais. Por este motivo, o adiantamento é uma opção para que estes contribuintes possam sanar, de imediato, contas pendentes.Diante desta possibilidade, confira algumas questões que devem ser levadas em consideração antes de se decidir pelo adiantamento do valor: