O que de melhor você tem pensado nos últimos tempos?

Existe uma grande ideia guardada secretamente?

Você acorda todo dia com um mesmo sonho insistente de realizar algo, que já está bem claro e definido?

Então, ótimo.

Hoje, você vai avançar um pouco mais nessa realização?

Cada manhã traz a substância para materializar algo que já existe dentro de você.

Afinal, o dia de hoje está para você hoje, como esteve uma manhã qualquer para Beethoven, quando acordou com as notas básicas da 5ª sinfonia na cabeça tocando na sua cabeça. Mesmo sabendo-se um talento, um gênio, certamente ele não imaginaria que 200 anos depois, quase todos os habitantes do planeta, mesmo crianças, conheceriam aquelas 4 notas. ( TAM-TAM-TAM-TAAAAM)*

Todos os gênios e pessoas importantes da história da humanidade tiveram o mesmo tempo por dia que você, para colocar ideias em prática. Mesmo aquelas pessoas que não estão nos livros de história vem fazendo coisas importantes, grandes e pequenas, utilizando o mesmo capital de segundos, minutos e horas diários, dia após dia, que você também tem.

Veja que o criador, formulou um ambiente interessante e rico em diversidade, com diferenças necessárias, criou ambientes diversos e flexíveis de convivência, integrados, sustentáveis, e ainda distribuiu as riquezas e recursos igualitariamente.

Um belo sistema onde tudo é de todos.

Só começou a complicar quando começaram a inventar os modelos de produção e gestão de recursos, foi nesse ponto que a coisa começou a desequilibrar em relação a comunidade do bicho homem que depois começou a complicar as outras comunidades e distribuição dos recursos. Mas ainda não é o fim da história.

Vamos adiante consertar o que está errado na parte do mundo que inventamos.

A partir de sua realidade o que você vai fazer hoje para avançar em relação ao seu projeto, a sua melhor ideia, ao seu sonho ?

Pegue seu sonho, trace um plano e trabalhe.

Valerá a pena!

Feliz Dia novo.