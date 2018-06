Ubisoft anuncia novo modo de Skull & Bones antes do lançamento

Skull & Bones Foto: Divulgação



Em sua apresentação na E3, a Ubisoft mostrou mais conteúdo para seu título Skull & Bones. Trata-se de um modo PvPvE (jogador contra jogadores e ambiente) – o que promete entregar muita ação para aqueles que embarcarem na aventura de piratas, saques e tesouros. Chamado de "Hunting Grounds", a opção permite ao controlador navegar sozinhos ou em grupos piratas, atravessando e saqueando rotas comerciais, enfrentando diversos inimigos em um ambiente desafiador.



O tema de jogo que envolve navegação, batalhas em alto mar e liberdade de escolhas parece se popularizar nos últimos tempos. Como em Sea of Thieves (Microsoft), estamos falando de dar a possibilidade aos jogadores de se tornarem os mais terríveis dos sete mares. No entanto, Skull & Bones chega com um visual mais realistas. O comando do navio e de algumas funções da tripulação também é diferente: fica a cargo de quem está jogando.



Esse movimento é uma preparação para o lançamento oficial do jogo, que acontece só em 2019. Podemos ler este anúncio como um investimento em profundidade de conteúdo para atrair os jogadores entretidos após sua chegada ao mercado. Com uma infinidade de novos títulos em um mercado pulsante, a Ubisoft faz uma jogada interessante ao prometer que o investimento não será em vão.

Skull & Bones será lançado para Xbox One (incluindo o Xbox One X),PlayStation 4 e também para PC.