Trench Coat volta com tudo no outono

O trench coat foi criado pelos ingleses para proteger os soldados na Primeira Guerra Mundial do frio e da chuva. Desde então, se tornou um clássico pela sua versatilidade e elegância e merece reaparecer quando as temperaturas caem.

Pode ser usado aberto ou fechado, com cinto, sobre calças e saias com meias (ou sem, por que não?). De algodão ou gabardine hoje já aparece em camurça também em cores que vão muito além do tradicional bege.

A rede social Pinterest aponta crescimento de 50% nas buscas pelo item e selecionou alguns looks que estão fazendo sucesso.





Trench coat clássico Foto: reprodução Pinterest

Clássico: bege com listrado







Trench coat fresco Foto: reprodução Pinterest

Fresco: azul com short







Trench coat descolado Foto: reprodução Pinterest

Descolado: sobre camiseta e saia







Trench coat prático Foto: reprodução Pinterest

Prático: Cinza, sobre calça e tênis