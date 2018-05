Os franceses são conhecidos por serem mais liberais que os americanos. Talvez seja por isso que as estrelas que passaram pelo tapete vermelho de Cannes tenham sido mais reveladores. As transparências, gerais ou estrategicamente localizadas, foram vistas em grande parte dos vestidos.Na vida real, dá para usar essa tendência com bom senso. Usando falsas transparências ou em partes menos reveladoras.Confira os melhores looks.