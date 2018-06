Verde Esmeralda, Amarelo Real, Azul Hortência e Bianco Puríssimo (R$ 3,90).





Vermelho? Nem pensar. Branco? Blé. Preto? Não. Se você é daquelas torcedoras que veste a camisa, faz o make e segura a bandeira com as cores do Brasil, isso tem que valer para as unhas também.Mesmo que nossas cores sejam um pouco inusitadas para usar como esmalte, dá para fazer coisas bem divertidas e bonitas. Afinal, Copa do Mundo é festa.Confira algumas nail arts que a Risqué elaborou usando os esmaltes