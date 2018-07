Você já ouviu falar no whey protein?

Sabia que ele pode lhe auxiliar bastante na sua dieta?

Pois é, vou falar um pouco sobre ele...

Whey Protein é o nome comercial que foi dado à proteína do leite, extraída de seu soro no momento da fabricação do queijo. Além de ter grande quantidade de proteína, seu valor biológico é muito alto. (Para quem não sabe, valor biológico é uma escala que determina a eficiência nutricional. Quanto maior o valor, mais proteína o corpo irá reter). .

.

1? - Auxilia no emagrecimento, pois contribui para a melhora na saciedade;



2? - Auxilia na redução do stress



3? - Tem efeito antioxidante (Glutationa) .



4? - Fortalece o sistema imunológico .



5? - Recuperação e reparo do tecido

muscular .



6? - Diminuição da perda muscular, entram bem também, para objetivos de emagrecimento para evitar perda de massa magra durante o processo.



7? - Promove maior retenção de nitrogênio, que auxilia no crescimento muscular .



8? - É muito prático e pode ser usado a qualquer hora do dia para bater suas necessidades proteicas do dia.

Fico aqui com mais essa dica, e se você gostou, comente, tem mais dúvidas, é só perguntar.

Eu sou André Della Creche, Coach Esportivo, até a próxima!