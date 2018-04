Você já deve ter se perguntado, ou ouviu alguém falar: 'Nossa, hoje eu emagreci muito, sai pingando da academia'.

O ato de suar é apenas uma adaptação fisiológica ao aumento da sua temperatura corporal, quando seu corpo percebe que existe uma alteração na temperatura normal (36º C a 37º C), ele responde tentando resfriar o seu corpo, e quando isso acontece você começa a suar.

Não se engane com a balança após um treino onde você perdeu muito liquido, essa alteração do peso corporal nada mais é que diminuição do conteúdo liquido do seu corpo, ao contáario disso, corra para se RE-hidratar. O seu corpo precisa de 35ml de água por quilo corporal, por exemplo, um individuo de 60 kg precisa de 2,1 litros de água por dia (podendo variar de pessoa para pessoa).