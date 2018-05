Respire fundo e obrigado ao além.



Hoje meu dia vai ser de paz, harmonia e tranquilidade e trabalho, claro, mesmo que nem todas as coisas estejam no lugar.



Sai de dentro de você com um sorriso pronto para entregar a pessoa de sorte cruzar o teu olhar.



Faça do seu bom dia uma grande celebração da vida.



Feliz Dia Novo!



Seu bom dia há de ser uma bomba de energia e esperança para aqueles cabisbaixos, tristes, preocupados, doloridos que deparar no caminho.



Faça a diferença e mostre o sol para quem não consegue sair da noite. Talvez você nem perceba o efeito, mas pode ter certeza que estará mundo o mundo de alguém e melhorando o ambiente ao seu redor...



Seja a luz por onde você passar nesse dia.



Feliz Dia Novo!

Está no ar uma nova manhã...Acorde e entregue ao céu aquele sorriso de quem está sendo abraçado por uma estrela...Sorria com a alma, com o coração, com o pensamento.