Seleção Brasileira joga Counter Strike - e isso é ótimo

Seleção comemora com Counter Strike Foto: AFP

Não, a seleção brasileira não comemorou um dos gols na partida contra o México nas oitavas

de final da Copa do Mundo com uma referência ao seriado Chaves. Ao invés do bem conhecido

choro do Kiko na mureta da vila, o esquadrão brasileiro fez uma referência ao estouro de uma

flashbang do Counter Strike - onde os avatares protegem seus olhos após a detonação da

granada de luz.





O tempo muda costumes e o passatempo dos nossos selecionáveis também mudou. Entretreinos e tempo livre com família e amigos, os jogadores também estão juntos no campovirtual. Horas após a vitória da seleção, Neymar postou em seu instagram que parte do time sepreparava para um confronto com outros cinco jogadores não tão conhecidos. Do ladobrasileiro, o time estava formado pelo próprio Neymar e Phillipe Coutinho, Willian, Casemiro e Gabriel Jesus – os cinco que participaram da comemoração gamer.Jogar junto traz aos jogadores uma pitada extra de entrosamento e cumplicidade fora campo.Para vencer no mundo virtual é preciso uma boa combinação de atenção e comunicação com aequipe. Existe a hora de atacar, defender e cobrir o colega. Se os jogos criam laços de amizadeentre pessoas que nem se conhecem pessoalmente, o hobby só tem a agregar com a união deuma equipe já formada.Aos mais velhos que estranham a opção, temos que lembrar que são jovens com costumesdiferentes- talvez seja o carteado de outras gerações, um passatempo em grupo maistecnológico, apenas. O fato é que estão juntos em atividades extracampo em um jogo quenecessita da união para vencerem. Que continuem jogando.GGWP!