Segundo semestre tem Sandy e reprise de 'Ofertório'

Cantora se apresenta em agosto, em São Paulo, no Credicard Hall; show de Caetano com os filhos ganha reprise

Um show que não param de comentar comigo que é muito esperado foi marcado para o dia 31 de agosto, em São Paulo. É a data em que Sandy se apresenta no Credicard Hall.



Outro show que acontece na casa, no segundo semestre, é o "Ofertório", espetáculo que reúne Caetano Veloso e os filhos Moreno, Zeca e Tom; está em turnê, e foi visto em vários lugares, entre eles no festival João Rock, em Ribeirão Preto (SP), no início do mês.



Caetano e filhos cantam no Credicard Hall no dia 14 de dezembro.



SANDY

Credicard Hall, 31 de agosto, 22h

R$ 45 a R$ 300

ticketsforfun.com.br



CAETANO, MORENO, ZECA E TOM VELOSO

Credicard Hall, 14 de dezembro, 22h

R$ 45 a R$ 300

ticketsforfun.com.br