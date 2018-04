Acredite nas suas capacidades e talentos

O sol hoje brilha sobre um mundo novo.

Mas Você é o evento mais importante sob o sol deste dia.

Você sente, logo existe.

Salve, salve, quem é de paz, amor, humor, ideias e, principalmente, você que tem causas e propósitos. Você que pega firme pra fazer e trabalha pra valer e com gosto.

Salve você que aproveita cada dia para construir mais um pedaço dos sonhos que tem e ainda ajuda na construção dos sonhos de outros.

Que Deus, Alah, Oxalá, Buda, ou qualquer energia do bem que signifique algo sagrado e inspirador esteja presente na sua jornada de hoje.

Sei que vai ter que matar mais um leão hoje. Se possível já deixe um outro leão manco para facilitar o trabalho de amanhã. São muitos desafios exigentes. Preste atenção para não matar o mesmo leão todo dia, cuidado com as ilusões do "fazer" apenas para se ocupar de alguma coisa.

Saiba que um exército invisível atua a seu favor nas batalhas que vai enfrentar hoje. Mas você precisa entrar em ação primeiro.

Você não está só. Nunca.

Como diria Super Homem, "para o alto e avante"!!!

Acredite nas suas capacidade e talentos, use bem todos os sentidos porque eles são super poderes, desde que tenha foco e saiba o que quer e porque.

A força de vontade é o combustível aditivado com esperança que vai impulsiona-lo para mais longe.

A fé fará você ainda mais persistente quanto mais difícil for o desafio.

A honestidade é melhor chave para encontrar aliados preciosos pelo caminho.

Se você tem uma boa causa o universo vai te apoiar...

Feliz Dia Novo