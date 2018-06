Este exercício não tem complicação, é simples e fácil de fazer

Hoje a dica é sobre a cadeira adutora, um exercício que ajuda no treino de pernas.



Na musculação, em qualquer exercício, nós devemos priorizar o movimento em paralelo com a carga. De nada adianta colocar muita peso e não saber, ou não fazer uma execução adequada. Isso serve para qualquer grupo muscular.



Não é diferente com a cadeira adutora. Apesar de parecer muito fácil, muitas pessoas ainda erram na execução deste exercício.



Quer saber como fazer, com qualidade? Segue o plano..