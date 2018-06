BTS, Shinee, EXO, Monsta X, Got7. Conhece? Se nunca ouviu falar, vale ao menos saber que está na sonoridade desses nomes o novo fenômeno pop mundial. São grupos de kpop, denominação dada à música pop criada na Coreia do Sul. Mais que isso, o Brasil começa a entrar com força na rota de shows dos artistas que fazem esse tipo de música.Monsta X vem em agosto. The Rose veio em junho. Em julho, o World Pop Festival, em São Paulo, tem no line up vários artistas de kpop. Produtoras já acertam a vinda de outras atrações do gênero, para setembro e outubro.É o primeiro ano em que o kpop chega tão forte ao Brasil. Pelo jeito, veio para ficar...e disputar público e casas de shows com outros gêneros.