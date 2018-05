Infelizmente, a violência doméstica está cada dia mais presente em nossa

realidade, posto que é uma violência que tem relação com o gênero e não

com a classe social que a pessoa pertence. Considerando que temos uma

sociedade extremamente machista, fica fácil compreender esta afirma-

ção.



É obsoleta a idéia de que apenas as mulheres de comunidades ou regiões

de periferia sofrem com este tipo de violência. Entendo que é importante que desmistifiquemos este assunto, para que ele possa ser tratado de maneira informal, abrindo espaço para que cada vez mais mulheres possam ser multiplicadoras de informação e possam assim ajudar suas amigas, vizinhas, parentes próximas....



Muitas mulheres que estão em relacionamentos abusivos, quando víti-

mas de violências mais " silenciosas", acabam não percebendo a gravi-

dade disto, ou mesmo, por inocência, relacionam eventual " grosseria" de

seus parceiros a uma atitude "normal" dos homens. Isto é muito preocu-

pante e fruto de nossa sociedade que impõe o patriarcado.



Por isso, penso que o empoderamento feminino é ferramenta extrema-

mente importante no resgate de mulheres que estão nesta difícil situação.

Sororidade é a palavra de ordem!

Temos também que ressaltar que a Lei Maria da Penha prevê uma série

de medidas protetivas e de urgência em favor da mulher e contra o agres-

sor, além de medidas assistenciais.



As medidas protetivas podem afastar o agressor do lar, definir raio mí-

nimo de aproximação e até conceder de forma provisória alimentos.

Quanto as proteções conferidas pela lei, ressaltamos que as medidas pro-

tetivas, quando REQUISITADAS ao Juiz, devem ser deferidas, por lei, em

até 48 horas!

Na esfera da família, sem querer instrumentalizar a Lei Maria da Penha,

a mesma pode sim auxiliar e muito na revisão do regime de visitas esta-

belecido e até suspende-lo, contudo sempre observando o melhor inte-

resse da criança.



A guarda dos filhos também deve ser com urgência revista ou regulari-

zada, para que possamos evitar problemas futuros.

Nossa sociedade é extremamente machista e a mulher foi educada para

cuidar da família e filhos, além de sempre preterir suas necessidades e

vontades próprias.



Em muitos casos, quando falamos de uma mulher já fragilizada, esta tem

medo de ficar sozinha, de não conseguir educar seus filhos, de prejudicar

o sustento dos mesmos e por isso muitas vezes acaba se sujeitando a

situações de violência.



Repito, não podemos julgar! A hora é de empoderar, acolher e direcionar

esta vítima. Normalmente, uma relação abusiva é fruto de um homem controlador,

machista, inseguro e alienador, entre outras características.

O homem que pratica este tipo de crime segue um ritual, onde ele procura

desmerecer a mulher e faze-la acreditar o quão bom ele é por suportar

uma mulher que é tão desprezível. A mulher, já frágil, aceita esta idéia e

o jogo continua. A violência psicológica é tamanha que a mulher acaba por acreditar que

é culpada de tudo de ruim que sofre, pois ela é a pessoa que deu causa

a tudo. É tão difícil recuperar-se de um abuso emocional como é de um abuso

físico. Uma pessoa abusiva pode dizer que ama você e que irá mudar, portanto

você não tem que deixá-la. No entanto, quanto mais vezes você a recebe

de volta, mais controle ela ganhará sobre você. Promessas vazias tornam-

se a norma.



Há alguns sinais a respeito de uma pessoa abusiva:



1. Ciúmes e possessividade

2. Controle

3. Superioridade

4. Manipulação

5. Mudanças de humor

6. Suas ações não correspondem a suas palavras

7. Pune você

8. Aliena a mulher

9. Desrespeita as mulheres

10. Tem atitudes machistas



Como já dito, a mulher vítima de violência doméstica não deve ser julgada

mas sim orientada, acolhida e direcionada a equipes multidisciplinares

formadas por psicólogas e assistentes sociais que estão extremamente

preparadas.



As DDMs (delegacias de defesa da mulher) tem equipes preparadas para

tal. Temos delegacias 24 horas já funcionando.



O Ligue 180 também recebe e encaminha ligações sobre outros tipos de

violência contra a mulher, como, por exemplo, Cárcere Privado, Explora-

ção Sexual e Violência Obstétrica.



Finalizo dizendo que o intuito deste artigo é conscientizar o leitor da im-

portância de estar atento, disseminar informação e nunca julgar.

Gosto sempre de dizer que juntos somos mais fortes!

Muitas pessoas, ao pensarem sobre a Lei Maria da Penha e violência do-méstica, acabam fazendo relação unicamente com a violência física, masdesconhecem que existem vários outros tipos de violência que tambémsão abarcadas por esta lei.No próximo dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completará 11 anos epor isso é muito importante que debatamos abertamente sobre ela, sematribuição de julgamentos e sem tabus.No artigo 7o da referida lei, temos um rol exemplificativo das violênciasprevistas: violência moral, patrimonial, sexual, psicológica, além da físicaobviamente.A violência psicológica é a espiral de todas as outras violências.Segundo um estudo feito pela OMS, a violência psicológica é a mais fre-quente nas relações intrafamiliares.A violência psicológica fere o princípio constitucional da dignidade dapessoa humana. A mulher, nesta situação, tem sua autoestima total-mente deteriorada, se sente inferiorizada, além de vulnerável a recebertodos os outros tipos de violência existentes.A violência psicológica está presente, por exemplo, quando a mulher é xingada, exposta em grupos, ridicularizada. Com isto, a mulher tem sua autoestima ferida.Temos também casos em que as vítimas perdem a autonomia sobre seupatrimônio ou sobre sua liberdade de ir e vir, que é garantida constitucionalmente, destaco.