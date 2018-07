Feliz Dia Novo!Eu sei que você quer um montão de coisas. Às vezes quer tudo ao mesmotempo agora, não é ?! E tem todo o direito de querer mesmo. Um quererilimitado. Não há mal nenhum em querer. Isso não significa que sua vida ébaseada no ter. Querer faz bem, Querer motiva, querer provoca, quererativa e querer nos impulsiona em direção ao que queremos..Dizem que quando se quer, sempre se pode. Mas é bom avisar que oprimeiro passo que você deve tomar é organizar bem os seus "quereres"; eo principal: para muitos "quereres", assuma muitos "fazeres"...Então, queira e faça!Feliz Dia Novo!Vou com Carlos Garcia na Transamérica FM até as 8h. Para ouvir acesseo site "positive-se"