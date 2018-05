Olha, está ai um assunto que eu quero falar com intensidade!

Você com certeza já viu ou ouviu falar de várias estratégias milagrosas para emagrecer, chás, exercícios, dieta do abacaxi, dieta da alface, enfim, existem milhares de promessas milagrosas por ai, e você sabe o que elas tem em comum? Nenhuma delas funciona. Nenhuma delas é pra você, isso porque temos características individuais e não são essas loucuras que vão lhe trazer os resultados esperados, para isso existem as (os) nutricionistas.

O seu desejo de emagrecer tem que estar associado a mudança de hábitos, você precisa deixar de lado seus maus hábitos alimentares e o sedentarismo, esse é o verdadeiro caminho para conseguir o que você quer, um corpo mais saudável.