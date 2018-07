Quantos sonhos você deixou de realizar por nãos e sentir capaz? Como pode saber se é ou não capaz, se não tentar? Quando você achar que é difícil prosseguir, deve lembrar-se dessa história. "Numa noite de outubro de 1968, um grupo de obstinados torcedores permaneceu no estádio Olímpico da Cidade do México para ver os últimos colocados da Maratona. Mais de uma hora antes, Mamo Wolde da Etiópia, havia cruzado a linha de chegada debaixo de saudações exuberantes de todos os presentes. Mas, enquanto a multidão esperava pelos demais colocados, anoitecia e começava a esfriar. Parecia que os últimos corredores já haviam chegado ao estádio; assim, os espectadores começaram a ir embora. Foi exatamente nesse momento que todos começaram a ouvir as sirenes dos carros que acompanhavam a prova e que chegavam aos portões do estádio naquele instante. Todos pararam para observar e viram o último corredor entrar no estádio e fazer a volta final, completando os mais de quarenta quilômetros da prova. O corredor era John Stephen Akhwari, da Tanzânia. Quando ele estava passando pela pista de atletismo, os espectadores puderam ver que sua perna estava enfaixada e sangrando. Ele havia caído e se machucado durante a prova, mas isso não o impediu de continuar. As pessoas no estádio se levantaram e o aplaudiram até ele cruzar a linha de chegada."



Um respeitado produtor de documentários, Bud Greenspan, observava à distância. Depois, intrigado, Bud chegou-se a Akhwari e perguntou porque ele tinha feito tamanho esforço para chegar ao final da corrida. O jovem da Tanzânia respondeu em voz baixa: "Meu país não me enviou a noventa mil milhas de distância para começar a corrida, eles me enviaram para terminá-la" Não se abata com as dificuldades ou com o agouro de quem tenta te desanimar. Não escute aqueles que martelam ao seu ouvido que você não é capaz. Lute por seus sonhos determinadamente.



Determinação foi o que John F. Kennedy personificou em 1961 quando disse que poria um homem na Lua antes do final daquela década. Determinação foi a força que levou Walt Disney perseverar em construir seu sonho, apesar de ter que declarar falência cinco vezes. Lembre-se: se outras pessoas conseguiram, você também conseguirá. Se ninguém fez ainda, não tenha medo, seja o primeiro a fazer. Você só precisa de determinação para continuar em frente e não desistir nunca..

"NINGUÉM PODE CONSTRUIR EM LUGAR AS PONTES QUE PRECISARÁS PASSAR, PARA ATRAVESSAR O RIO DA VIDA – NINGUÉM EXCETO VOCÊ, SÓ VOCÊ" - NIETZSCHEApós mais uma copa de mundo, quando elaboramos o eterno "ganhar/perder" transferindo a experiência emocional para nossa vida pessoal, profissional e também de negócios, para tratar de propósito, determinação e missão. Quero aqui usar um argumento que está no livro/audio book Insight, de Daniel Carvalho Luz, onde participo com as narrações de histórias inspiradoras. Juntos realizamos palestras há 18 anos sobre " PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A VIDA" e graças a esses livros, palestras e inserções através do rádio, temos colaborado com histórias inspiradoras que tem ajudado muitas pessoas, equipes e empresas, a reforçar sua missão e propósitos.c, elas fazem sempre alguma coisa determinadamente. Recebem sua cota de obstáculos para atrapalhar seus planos, mas continuam firmes, apesar disso. Às vezes até caem, ficam machucadas e até feridas emocionalmente, mas se levantam e recomeçam. O poder de realizar os próprios sonhos. A força de tornar real o objetivo. Algumas pessoas parecem ser predestinadas. Não são. Não pense que elas são beneficiadas pelo destino, ou escolhidas por uma "conspiração astral" ou por Deus. Elas apenas ousam realizar. Você também pode ser assim.