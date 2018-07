Quanto custa o Outfit? Foto: Divulgação

Todo player tem um frio na espinha quando ouve algumas palavras. Complementos de jogos (DLC´s), pagar para melhorar em um título (jogos pay-to-win) e até mesmo aqueles que requerem um pagamento para passar de certo ponto (freemium), mexem com a paciência e o bolso dos jogadores. Nada mais ultrapassado do que a desenvolvedora apostar nesse caminho.

Esse estilo de cobrar dos jogadores para se destacarem dando vantagens dentro do jogo beira a linha da sacanagem, assim como complemento de jogos que já necessitaram de um investimento inicial do player para o jogo completo. A queda de braço entre comunidades de jogadores e desenvolvedoras vêm acontecendo há algum tempo, com algumas conquistas para quem consome os produtos. Algumas gigantes como a EA, Electronic Arts, recuaram a ponto de retirar microtransações de títulos recém lançados e até do próximo Battlefield.

Uma saída que parece justa aos usuários é a compra de skins- itens cosméticos que sevem como uma roupa de marca, não alterando a performance dentro da partida. Isso acaba colocando todos os jogadores no mesmo nível, além trazer um lucro para a produtora. Pode não ser uma mina de ouro como cobrar em métodos que não favorecem quem joga, mas já é alguma coisa que não prejudica ninguém.

Aos que têm condições e gostam de investir em itens cosméticos, que continuem. Nada mais justo do que colocar um dinheiro para se destacar de alguma forma e ainda ajudar quem fez o jogo com um capital a mais.