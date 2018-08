Se você é daqueles que acha que quantidade é melhor que qualidade, sugiro que continue lendo este post

No brasil é comum vermos as pessoas ficarem horas a fio na academia, imaginando que esse seja o segredo do sucesso.

Mas será que tem necessidade de treinar tanto assim?

Pois é meu amigo (a), você não precisa treinar tanto assim.

A OMS (Organização mundial da saúde) sugere no mínimo 30 minutos de exercício físico 4x na semana.

Mas exercício físico não é receita de bolo, e cada indivíduo tem sua necessidade a ser considerada.

Devemos considerar alguns pontos importantes;



Idade

O treino deve ser organizado por idade, isso porque com o passar do tempo devemos considerar o a demora na recuperação de cada rotina de treinamento;



Necessidade

Qual a necessidade diária de exercício, se você é magro e tem objetivos de aumentar massa muscular, deve tomar cuidado com o excesso, e saber se alimentar adequadamente para isso;



Rotina

É de suma importância criar uma rotina de treinos, planejados e estruturados para você, de acordo com seus objetivos e restrições, portanto é importante a presença de um professor de educação física na orientação.

Espero ter sanado suas dúvidas, caso tenha mais dúvidas escreva pra mim contato@andredellacreche.com

Fico aqui com mais essa dica.

Até a próxima.