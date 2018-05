Vai fazer o quê?



Mais um palco para seus talentos.



Mais um dia para explorar seus sentidos e viver intensa e dedicadamente cada momento.



Mais uma chance para interferir positivamente nos destinos do mundo, começando por melhorar o mundo palpável a sua volta, sua casa, sua rua, sua vila, sua empresa.



Mais um tempo para evoluir no projeto de sua vida.



Qual é mesmo o projeto de sua vida?



Que propósito há nele?



Quando desejamos algo sempre tem que ter o porque desejamos. O motivo pelo qual você acorda todos os dias tem o significado de uma causa pela qual valha mesmo a pena gastar todas as suas energias e

seu tempo?



O que você faz traz recompensas que dinheiro nenhum pagaria?



Se a resposta é sim, pode ter certeza que este será um dia muito produtivo. Vai valer a pena empregar todos os recursos emocionais, intelectuais e espirituais e o seu precioso tempo nesta obra.



Você terminará o dia de hoje mais rico e deixará também o mundo mais rico.



Feliz Dia Novo!

Mais um dia.Mais um presente.Mais um tempo a frente pra você fazer o que quiser.