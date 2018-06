Esta pergunta é uma das mais usuais nas academias e parques, e vou colocar minha opinião aqui pra vocês.

Os alongamentos são importantíssimos para melhora na flexibilidade, eles são responsáveis por deixar os movimentos mais amplos e diminuírem o risco de lesões por estiramentos.

Mas em qual momento eu devo alongar? Quanto tempo tenho que me alongar?

Tome cuidado com alongamento 'intenso' após os treinos, pressupondo que o treinamento já causou algum tipo de desgaste tecidual, o alongamento intenso pode provocar maior estiramento muscular e provocar microlesões indesejáveis.

Após o treino, um alongamento mais voltado para o relaxamento, com passagens de 10 a 15 segundos por cada músculo alongado já se faz suficiente.

O alongamento mais 'intenso' deve ser feito distante do seu período de treinamento, com calma e muita atenção, e claro, sempre com a instrução de um professor de Educação Física.

Alongue-se sempre, mas seja sábio no momento e na intensidade dele!

Fico aqui com mais essa dica, e se você gostou, comente, tem mais dúvidas, é só perguntar.

Eu sou André Della Creche, Coach Esportivo, até a próxima!