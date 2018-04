As causas das principais doenças do nosso século estão associadas ao sedentarismo, e a melhor estratégia para reduzir as agressões que essas doenças causam é a prática de exercícios físicos.

Mas você deve se perguntar, não tenho dinheiro para pagar uma academia, a academia não cabe no meu orçamento e acaba desistindo de praticar exercícios físicos.

Mas posso lhe afirmar, praticar exercício físico é gratuito e qualquer pessoa pode praticar.