3) Quem faz cobranças é o departamento financeiro e não o vendedor. É necessário ter um

controle rígido dos papeis, sob a penalidade de perder o relacionamento criado pelo comercial com seus contatos no cliente.



4) Cobrar é uma arte, onde tem sucesso o mais persistente e o mais consistente. Aquele

cobrador que é o primeiro a ligar todos os dias acaba recebendo, não por conta de ser ou não significativo para o cliente, mas por ser o mais chato junto ao departamento de pagamento do cliente.



5) E finalmente, a cobrança é em grande parte resultante de sua concepção de crédito

adequada. Se sua empresa tem um bom processo de conceder crédito, sua cobrança deverá ser efetiva e adequada, o contrário é verdadeiro.

A gestão de sua carteira de recebimentos é um dos pontos fundamentais da gestão do fluxo de caixa. Há alguns pontos que não canso de repetir aos meus clientes, como por exemplo:1) Cliente que não paga não é cliente. Quando muito é devedor. Algumas empresas possuem uma lista de clientes "protegidos", pois são considerados historicamente importantes para a empresa. Essa proteção é muito complicada de ser gerenciada, pois já vi empresas que tinham enormes valores a receber, estavam em dificuldades, e talvez estas dificuldades fossem resultantes desta situação. A verdade é que todos os clientes devem pagar na data aprazada ou serem cobrados da maneira adequada.2) Gestão de recebimentos é disciplina. Dificilmente há um bom recebimento sem uma disciplina rígida de procedimentos. Como por exemplo: todos os clientes são lembrados dois dias antes do vencimento do título; lembrados no dia do vencimento; notificados de envio para cobrança no primeiro dia de atraso no pagamento; e até protestados se excederem X dias de atraso.