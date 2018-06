MicroTargeting é uma estratégia de marketing que usa dados do consumidor e informações demográficas para criar subconjuntos / segmentos de público-alvo. É possível prever o comportamento de compra desses indivíduos com ideias afins e influenciar esse comportamento por meio de publicidade hiper-direcionada. Micro-segmentação é uma tática de campanha política altamente eficaz.

Não é apenas a sua atividade no Facebook, mas a de todos os sites que você visita. Cada clique, cada endereço, cada curtida, cada compartilhamento, até o tempo que você leva lendo um artigo é gravado para entender seu comportamento. Tudo é controlado por cookies no seu navegador que monitoram cada movimento.

Ao criar segmentos, empresas de marketing podem criar dezenas ou centenas de artigos para melhor influenciar cada pessoa. E os softwares ainda controlam o que mostrar na tela doe computador, na tela do celular e a hora certa de enviar a propaganda para sua feed de Facebook.