Óculos escuros viram protagonistas do look

Formatos ousados, cores fortes e lentes marcantes incrementam acessório, que ganha cliques e cliques dos famosos nas redes sociais

Basta dar uma olhada nos perfis de algumas celebridades nas redes sociais para perceber como os óculos escuros viraram protagonistas nos looks.



Versões espelhadas, coloridas, com formatos bem marcantes ou aplicações mostram que aqueles modelos clássicos e coringas disputam a preferência com outros mais ousados.





O craque Neymar apostou em uma armação fina com lentes mel e formas geométricas, ideal para quem tem um rosto mais alongado e muito estilo.





Ela nunca foi de minimalismos. Agora, Kim Kardashian West tem apelado para o modelo-máscara, que cobre boa parte do rosto

A cantora e compositora Karol Conka brinca com uma versão de micro-óculos, uma tendência que remonta aos anos 1990 e é cheia de identidade

A atriz super estilosa Lupita Nyong'o posa com um modelo amplo de gatinho com lentes espelhadas, que não rouba a atenção do seu look arrasador

A apresentadora e musa do Instagram aposta num óculos super gatinho, com delineado mais dramático das "orelhinhas"