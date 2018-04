Feliz Dia Novo



É sempre uma satisfação poder dizer e ouvir BOM DIA.

De coração, corpo, alma, sorrisos, dentes, abraços e beijos. E com o som da sua voz modulando a frequência agradável de uma melodia.

BOM DIA com olhos que brilham e incendeiam o olhar do outro, com coração que aperta e contagia o ambiente promovendo a paz mundial.

Sorrir com tudo.

Este é o código mágico que encurta distâncias, conecta a outra alma, acolhe o outro em sincera entrega.

O sorriso é a menor distância entre duas pessoas, alguém já disse.

"A vida é a arte do encontro".

Transforme cada encontro em um evento importante, essencial, compensador e de troca do que existe de melhor no seu espírito .

Dê uma importância dedicada às pessoas que te procuram. E também cuidado com aquelas pessoas esquecidas de sua atenção apesar de estarem fisicamente tão perto de você. Cuidado para que o conforto do tal "amor incondicional" não afrouxe os laços fortes que sustentam os principais vínculos que você terá em todas as fases da sua vida. Justamente as pessoas mais próximas não podem ser as vítimas ignoradas diante da pressa que virou rotina, de tão repetitiva. Não permita que as relações afetivas que parecem seguras, porque nada exigem, ganhem como recompensa uma constante desatenção. Tenho que advertir que, silenciosamente, se criam distancias insuperáveis. Consulte sua agenda do coração antes das outras.

A vida é para o trabalho e responsabilidades fundamentais para a vida, ninguém pode escapar. Mas a vida feliz é aquela sustentada pelos afetos, pequenas delicadezas, interesse, atenção e cuidados de quem amamos.

A agenda é importante para o planejamento pessoal, mas deixe espaço livre para um chamado do coração, fora de hora, para um abraço, para emprestar os ouvidos, uma mão, uma palavra.

E também deixe espaço na agenda para situações novas que podem ser valiosas. Coisas surpreendentes acontecem a todo momento e merecem ser apreciadas, muitas vezes. Esteja pronto, podem ser os deuses sugerindo um outro roteiro para sua jornada.

Considere que o dia de hoje tem muito de imprevisível e que, pode ser, que valha a pena arriscar algo diferente..

Feliz Dia Novo