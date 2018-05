Você pensa, logo, pode fazer planos.



Você trabalha, logo pode realizar.



Feliz Dia Novo!

Entre em ação que muitas forças outras forças vão se somar a sua. Talento que não entra ação não é percebido e nem reconhecido se perde, é um desperdício. Portanto, sem ação não haverá público para sua arte, não terá engajamento da sua rede. Não, não estou falando da "rede social" digital. Falo da rede social dos "laços fortes", das pessoas que você tem oportunidade de apertar a mão para um acordo, beijar o rosto, a boca, olhar nos olhos para selar um envolvimento, sorrir para confirmar uma aceitação, esta é a rede social mais importante que existe e que merece toda sua atenção. Vai pra cima e esbanje talento e nos cenários e cortinas que vão se abrir nos palcos que você vau pisar hoje. Entre em ação e coloque pra fora o gênio que há em você. Dentro de você pode estar dormindo um cientista, um artista, um empresário, um líder político, um grande professor, um empreendedor. Mas não apenas isso. O mais importante é a jornada do ser humano melhor em que você se transforma a cada dia, independentemente do que você faz para a humanidade, o cargo que você ocupa na organização ou seu status que tem na sociedade. Esteja você onde estiver, entre em ação com entusiasmo para o seu dia valer a pena. O mundo quer o que você é, quer o você faz com seu talento. Mas só você pode liberar o gênio que há em você para o mundo.Emocione-se, você sente, logo existe.Você sonha, logo, pode acreditar.